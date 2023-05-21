Georgian Airways решила не пускать президента Грузии на свои рейсы

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Georgian Airways решила больше не пускать в свои самолеты президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как та объявила авиакомпании бойкот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление основателя перевозчика Тамаза Гаиашвили.

"Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт", – сказал Гаиашвили.

В начале месяца Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Утром 19 мая из Москвы в Тбилиси прибыл первый самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

В этот же день Росавиация одобрила Georgian Airways полеты между Москвой и Тбилиси. Тогда же авиакомпания приступила к выполнению рейсов. Их она планирует совершать семь раз в неделю.

После этого президент Грузии Зурабишвили объявила Georgian Airways бойкот и призвала жителей страны не пользоваться услугами перевозчика. По ее словам, авиакомпания хочет обогатиться, используя государства.

