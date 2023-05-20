Грузинская Georgian Airways приступила к выполнению полетов в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению прямых рейсов из Тбилиси в Москву.

Первый после длительного периода самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00 (07:00 мск) и должен прибыть в столичный Внуково в 10:15. ТАСС со ссылкой на перевозчика пишет, что борт заполнен более чем наполовину.

Georgian Airways будет летать в российскую столицу семь раз в неделю. Это уже вторая авиакомпания, которая начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ после отмены всех запретов на полеты.

Накануне утром из аэропорта Внуково по маршруту Москва – Тбилиси вылетел первый первый за четыре года российский самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

После приземления лайнера в Тбилиси протестующие от оппозиционной партии "Дроа" попытались прорваться через полицейский кордон и попасть в аэропорт. Правоохранители смогли остановить участников демонстрации, однако те продолжили выступать на прилегающей к воздушной гавани территории. Грузинская полиция задержала несколько протестующих.

10 мая Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Он также разрешил гражданам Грузии находиться в России без виз до 90 дней.