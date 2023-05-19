Первый самолет Москва – Тбилиси вылетел из Внуково

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Первый авиарейс российской авиакомпании "Азимут" по маршруту Москва – Тбилиси вылетел из аэропорта Внуково 19 мая, сообщает News.ru.

Рейс вылетел без задержки. Первые пассажиры приветствовали возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

"Безумно рады тому, что открылись рейсы. Раньше нужно было постоянно летать с пересадками, летали через Стамбул", – сообщили пассажиры.

"Сейчас мы летим на бизнес-тур в Грузию. Изначально у нас планировался перелет через Ереван. Как только открыли прямые авиасообщения, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. <...> Причем это наша первая поездка, давно планировали, думали, но из-за того, что были эти пересадки, все откладывали", – рассказали журналистам путешественники.

Авиакомпания "Азимут" анонсировала ежедневные полеты в Тбилиси.

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 10 мая. Кроме того, президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Грузии в Россию. Первый перелет будет осуществлен 20 мая, цена билетов стартует от 26 тысяч рублей.