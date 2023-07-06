Самый большой круизный лайнер "Икона Морей" отправится в плавание в январе 2024 года

Самый большой круизный лайнер отправится в плавание в январе 2024 года. В данный момент его строят на верфи в Финляндии. Этот транспорт будет перевозить 5 610 пассажиров и 2 350 членов экипажа.

Лайнер "Икона Морей" в пять раз больше и тяжелее Титаника, а его вес свыше 250 тысяч тонн. Билеты на первый рейс уже не достать. Тысячи людей бронировали их заранее, чтобы первыми отправится по Карибскому морю. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.