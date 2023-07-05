СК возбудил дело после столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Уголовное дело возбудили в Ярославле после столкновения пассажирского теплохода с пирсом, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В качестве причин ЧП рассматриваются ошибки управления теплоходом и техническая неисправность.

В пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области рассказали ТАСС, что число детей, обратившихся за медицинской помощью после ЧП, увеличилось с трех до четырех. Двое детей были в приемном покое областной детской больницы. В настоящее время они проходят диагностику. Еще двое обратились в травмпункт.

Инцидент в Ярославле произошел из-за столкновения речного пассажирского трамвайчика с бетонным пирсом. На борту находились 74 пассажира и 7 членов экипажа. После аварии их незамедлительно эвакуировали.

В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города. В районе происшествия временно введен режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работали медики, сотрудники правоохранительных органов и следователи.

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