Число пострадавших после ЧП с теплоходом в Ярославле увеличилось до 12 человек

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

После ЧП с теплоходом в Ярославле за медицинской помощью обратились 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

"В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города", – написал он.

Молчанов заверил, что всем, кому потребуется, местные власти предоставят места для размещения в гостинице. Обратиться по всем интересующим вопросам находившиеся в момент инцидента на судне могут в мэрию города по телефону +7 (4852) 72-61-22.

В районе происшествия временно введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На месте происшествия работали медики, сотрудники правоохранительных органов и следователи.

Инцидент в Ярославле произошел из-за столкновения речного пассажирского трамвайчика с бетонным пирсом. На борту теплохода находились около 100 человек. После аварии их незамедлительно эвакуировали.



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