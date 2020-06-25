Паром перевернулся на озере в Танзании

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В Танзании на озере Танганьика перевернулся паром. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Начальник районного отдела полиции Мартин Отиено сообщил, что судно, на котором находилось более 60 человек, попало в шторм, из-за чего перевернулось и затонуло.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 10 человек, еще 51 человек пострадал. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Ранее катер с людьми на борту перевернулся у берегов Камчатки. Происшествие случилось в Авачинской бухте. По данным МЧС, катер должен был доставить груз к другому судну.

На борту катера в момент происшествия находились четыре человека. Судно обнаружили в 40 километрах от берега. В поисках пропавших мужчин принимает участие буксир "Капитан Мишин".

