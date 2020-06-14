Названы вероятные причины крушения катера на Камчатке

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Следователи назвали предварительные причины крушения катера "Тихий" на Камчатке. Об этом проинформировали в следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изъяли документацию и приступили к осмотру судна.

О том, что в Авачинской бухте перевернулся катер с людьми, стало известно в ночь на воскресенье. По данным МЧС, судно должно было доставить груз к другому кораблю. После происшествия пропали четыре человека, на их поиски были отправлены спасатели.