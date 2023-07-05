Пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге локализовали на площади 3 тыс "квадратов"

Пожарные локализовали возгорание на складе с покрышками в Санкт-Петербурге на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС.

"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер 2. В 15:10 пожар локализован на площади 3 тысячи квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли до 95 человек и 28 единиц техники. На место возгорания отправили пожарный поезд, вертолет Ка-32 МЧС России находится в состоянии готовности.

Склад с покрышками загорелся в доме 27 по улице Салова в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что на пике площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.

Изначально участие в ликвидации пожара принимали 41 человек и 9 единиц техники. На место пожара направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию, чтобы определить концентрацию вредных веществ в воздухе.