В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома по площади 300 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В Екатеринбурге загорелась крыша одного из пятиэтажных жилых домов на улице Первомайской. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Из здания эвакуировали жильцов. Пожарные локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. Специалисты применяют высотную технику для ликвидации пожара на крыше, а также тактическую вентиляцию для удаления дыма из подъездов.

В 7:07 по местному времени (5:07 по Москве) огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших не поступало, как уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в неэксплуатируемом здании в ТиНАО. В результате случившегося погибли два человека.

До этого возгорание произошло в производственном здании Великого Новгорода. Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.