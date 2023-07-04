Причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода могло стать возгорание турбины

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на ТЭЦ в Великом Новгороде мог произойти по причине возгорания турбины. Пострадавших в результате ЧП не выявили, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Прокуратура расследует соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Вместе с этим ведомство взяло на контроль ситуацию с обеспечением безопасности граждан.

Вечером 4 июля в производственном здании Великого Новгорода вспыхнул пожар на площади 2,3 тысячи квадратных метров. ЧП произошло по адресу Лужское шоссе, дом 4а. К ликвидации огня привлекли девять единиц техники и 30 человек.

В 20:36 спасателям удалось локализовать пожар, а также ликвидировать открытое горение.