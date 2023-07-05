Два человека погибли при пожаре в ТиНАО

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Два человека погибли в результате пожара в неэксплуатируемом здании в поселке Птичное. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу: улица Заречная, дом 22. В данный момент пожар локализован. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре в производственном здании Великого Новгорода. Площадь возгорания составила 2,3 тысячи квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли девять единиц техники и 30 человек.

Через некоторое время специалисты смогли локализовать пожар, а еще позже – полностью ликвидировать возгорание.

Сообщалось, что пожар мог вспыхнуть по причине возгорания турбины. Региональная прокуратура начала расследование соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности.