Пожар в производственном здании в Великом Новгороде ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар в производственном здании в Великом Новгороде, следует из сообщения в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет.

Во вторник, 4 июля, в производственном здании Великого Новгорода начался пожар на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Инцидент произошел по адресу Лужское шоссе, дом 4а. К ликвидации пламени привлекли девять единиц техники и 30 человек.

В 20:36 специалисты смогли локализовать пожар, а также ликвидировать открытое горение.

В региональной прокуратуре заявили, что пожар мог вспыхнуть по причине возгорания турбины. Ведомство расследует соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности.