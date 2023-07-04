МЧС: причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о том, что пожар в гараже в деревне Кривошеино в ТиНАО произошел после падения беспилотника, является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По информации ведомства, возгорание в двухэтажной постройке на площади 35 квадратных метров произошло из-за неисправности электрической проводки. Пожар носил бытовой характер.

"Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны", – сообщили в МЧС.

В 07:06 огонь локализовали, в 07:30 спасатели объявили полную ликвидацию пожара.

Утром 4 июля система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над ТиНАО 4 беспилотника. Еще один аппарат был сбит в Одинцовском районе Подмосковья.

В Минобороны РФ возложили ответственность за произошедшее на киевский режим. В ведомстве назвали подобное попыткой совершить террористический акт по объектам Москвы и Подмосковья.

Как сообщил Сергей Собянин, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. На местах происшествий работают экстренные службы города.



Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО