ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье – МО РФ

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Утром во вторник, 4 июля, российские системы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и ТиНАО", – говорится в уведомлении ведомства.

В Минобороны отметили, что еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ на территории Одинцовского района Подмосковья.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в результате нейтрализации беспилотников никто не пострадал, разрушений не допущено.

Беспилотники сбили в ТиНАО утром 4 июля. Жители поселения Московский услышали два громких взрыва, а после этого увидели, как над лесополосой начал подниматься черный дым. При этом сообщалось, что всего беспилотников было три, и все они двигались в направлении Москвы. Два объекта вывели из строя в небе над ТиНАО, еще один – над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации всех атаковавших столицу беспилотников и отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент актом терроризма со стороны Киева. Она заявила о необходимости информирования мирового сообщества о том, что США, Великобритания и Франция спонсируют террористический режим.

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