06:10Происшествия
В поселении Московский в ТиНАО прозвучали два громких взрыва
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В поселении Московский в ТиНАО прозвучали два громких гулких взрыва. После этого над лесополосой поднялся дым, сообщают очевидцы.
Подробности случившегося выясняются, официальной информации на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на заводе "Скоропусковский синтез" в подмосковном городе Сергиев Посад.
До этого автомобиль взорвался на севере Москвы. Хлопок был вызван разгерметизацией одного из газовых баллонов, возгорания не произошло.
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