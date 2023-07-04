В поселении Московский в ТиНАО прозвучали два громких взрыва

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В поселении Московский в ТиНАО прозвучали два громких гулких взрыва. После этого над лесополосой поднялся дым, сообщают очевидцы.

Подробности случившегося выясняются, официальной информации на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на заводе "Скоропусковский синтез" в подмосковном городе Сергиев Посад.

До этого автомобиль взорвался на севере Москвы. Хлопок был вызван разгерметизацией одного из газовых баллонов, возгорания не произошло.