19:59Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв, сработала российская система ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Взрыв прогремел сегодня вечером в Мелитополе, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.
"В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, детали уточняются. Предварительно, сработала система ПВО", – отмечается в сообщении.
Также 28 июня сообщалось, что в Мелитополе прозвучали взрывы. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны. В городе были слышны звуки взрывов.
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