В Мелитополе прогремел взрыв, сработала российская система ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрыв прогремел сегодня вечером в Мелитополе, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

"В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, детали уточняются. Предварительно, сработала система ПВО", – отмечается в сообщении.

Также 28 июня сообщалось, что в Мелитополе прозвучали взрывы. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны. В городе были слышны звуки взрывов.

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