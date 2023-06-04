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16:13

Происшествия

В Мелитополе прозвучал взрыв – Рогов

Фото: vk.com/Между прочим | Мелитополь

В Мелитополе прозвучал взрыв, заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подробности об инциденте будут позже.

Ранее Рогов сообщил, что два человека были ранены при подрыве автомобиля в Михайловке в Запорожской области.

Он также раскрыл имя погибшего в теракте. По словам Рогова, им был 53-летний местный предприниматель Сергей Дидоводюк, который "активно участвовал в восстановлении мирной жизни на Запорожской земле" и регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся.

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