Рогов сообщил, что 2 человека ранены в результате подрыва автомобиля в Запорожской области

Фото: Телеграм-канал "Владимир Рогов"

Два человека были ранены при подрыве автомобиля в Михайловке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Новые подробности теракта на Запорожье. <...> Два человека, находившихся в момент взрыва [в машине], получили ранения", – написал он.

Рогов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Он также раскрыл имя погибшего в теракте. По словам Рогова, им был 53-летний местный предприниматель Сергей Дидоводюк, который "активно участвовал в восстановлении мирной жизни на Запорожской земле" и регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся.

О подрыве автомобиля предпринимателя стало известно вечером 1 июня. Дидоводюк скончался на месте.

До этого Рогов сообщил об ударах ВСУ по морскому порту Бердянска. Были ранены и госпитализированы 9 человек, на месте происшествия работают оперативные службы.

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