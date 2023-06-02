02 июня, 22:16Происшествия
Машина предпринимателя была подорвана в селе Михайловка Запорожской области
Фото: ТАСС/Владимир Иванов
В Михайловке Запорожской области подорвана машина предпринимателя, владелец погиб. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и ещё три пассажира", – написал Рогов.
Ранее Рогов сообщил об ударах ВСУ по морскому порту Бердянска. Были ранены 9 человек. Они госпитализированы, информация по погибшим уточняется, отметил он. На месте работают оперативные службы.
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