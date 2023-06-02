ВСУ ударили по морскому порту Бердянска в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

ВСУ атаковали морской порт Бердянска в Запорожской области. О происшествии рассказала Военно-гражданская администрация города в своем официальном телеграм-канале.

"Киевский террористический режим 2 июня около 12:00 нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось на территорию морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", – отмечается в сообщении.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску.

До этого российские силы противовоздушной обороны перехватили выпущенные ВСУ по запорожскому городу Токмак снаряды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Поселок Михайловка попал под обстрел тяжелой артиллерии ВСУ в Запорожской области