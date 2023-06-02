13:50Происшествия
ВСУ ударили по морскому порту Бердянска в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"
ВСУ атаковали морской порт Бердянска в Запорожской области. О происшествии рассказала Военно-гражданская администрация города в своем официальном телеграм-канале.
"Киевский террористический режим 2 июня около 12:00 нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось на территорию морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", – отмечается в сообщении.
Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску.
До этого российские силы противовоздушной обороны перехватили выпущенные ВСУ по запорожскому городу Токмак снаряды.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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