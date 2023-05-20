Власти Запорожской области сообщили, что ПВО отразила атаку украинских войск на Токмак

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Российские силы противовоздушной обороны перехватили выпущенные ВСУ по запорожскому городу Токмак снаряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

"Город Токмак подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен", – сказал Рогов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о перехвате 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, как уточнили в ведомстве, удалось перехватить авиационную бомбу США GBU-32.

Российские военные в Донецкой и Луганской Народных Республиках также ликвидировали 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, добавили в Минобороны.