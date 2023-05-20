Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow – МО РФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", – отмечается в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ПВО перехватила авиационную бомбу Соединенных Штатов GBU-32.

Кроме того, российские военные в Донецкой и Луганской Народных Республиках ликвидировали 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее российские силы ПВО сбили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, семь снарядов системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА.

