Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет большой дальности Storm Shadow

Фото: РИА Новости

За последние сутки российские системы ПВО сбили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, семь снарядов системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Системы ПВО отработали в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Тополевка Луганской Народной Республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области.

Накануне сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В МИД России заявили, что такое решение британских властей нацелено на накачивание Киева оружием, оно ведет к эскалации ситуации в зоне спецоперации.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании направили Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы ВСУ могли наносить удары по городам России, в том числе по Крыму.

Он добавил, что речь идет о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий. По словам дипломата, ранее западные страны были более предусмотрительны, чтобы не поставлять на Украину подобное вооружение.