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Лондон после предоставления украинской стороне ракет сам может столкнуться с опустошением территории собственного государства. Таким мнением поделился вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он заявил, что британские власти идут в первых рядах по теме прямой неспровоцированной агрессии против Москвы, которая защищает свои интересы в соответствии с принципами международного права. По словам Мурадова, РФ охраняет своих граждан от геноцида со стороны "неонацистского бандеровского режима".

Вице-премьер крымского правительства подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной не имел никакого отношения к британской стороне.

"Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы. Поберегли хотя бы корону, недавно с трудом натянутую на голову нового британского монарха", – цитирует Мурадова РИА Новости.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По его словам, все обещанные Киеву танки Challenger 2 уже были доставлены.

На это отреагировал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, который назвал безответственным решение властей Великобритании о ракетах Storm Shadow. Он подчеркнул, что Москва ответит на такое жестким и ощутимым для Украины образом.

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