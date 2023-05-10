Военный эксперт заявил, что переданные ВСУ системы Patriot станут легкой мишенью для ВС РФ

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Системы ПВО Patriot, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, будут уязвимы для российских ударов. Таким мнением поделился военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest.

По его словам, главной уязвимостью этих систем является работа их радара, который выдает местоположение ПВО. Таким образом, они станут легкой мишенью для российских ударов и не смогут выступать универсальным средством защиты военных объектов ВСУ.

Эксперт также заявил, что систему Patriot нельзя использовать в полной мере в отрыве от другим систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.

Основная опасность этих систем, по мнению Ламера, заключается в том, что они могут давать ложное ощущение защищенности украинского неба, вследствие чего власти Киева будут затягивать начало переговоров, увеличивая продолжительность конфликта на Украине.

Ранее Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

Новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

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