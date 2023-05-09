В США не понимают, как ВС РФ подавляют снаряды HIMARS на Украине – СМИ

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Американские военные не понимают, как российская армия подавляет снаряды HIMARS в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в материале издания Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что военные США знают о частых случаях поражения HIMARS российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

"При этом остается непонятным, как ВС РФ могли так снизить эффективность этих систем", – следует из материала.

Вместе с тем авторы статьи предположили, что в случае полномасштабных боевых действий HIMARS могут стать менее эффективными, поскольку американские спутники, координирующие их, будут сбиты.

Ранее в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Стоимость его содержимого составила 1,2 миллиарда долларов. В пакет войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

