Российская авиация поразила переправу ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе ВСУ и опорным пунктам противника на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, комплексы ПВО уничтожили на этом направлении украинский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и беспилотник ВСУ.

Савчук добавил, что на Червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества российские силы вскрыли перемещение воздушно-десантной бригады и мотопехотной бригады ВСУ.

Украинские войска в результате огневого поражения авиацией и артиллерией РФ понесли потери в личном составе, отметил Александр Савчук.

Ранее сообщалось, что российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области.

До этого в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 22 ударных беспилотника Вооруженных сил Украины над Черным морем.

Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска