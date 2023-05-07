ВС РФ в течение ночи уничтожили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации в течение ночи уничтожили 22 ударных беспилотника Вооруженных сил Украины над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата", – отметили в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотники были ликвидированы огнем российских ракетных комплексов и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве заявили, что также уничтожили десять БПЛА в районе Таволжанки Харьковской области, Донецка, Гришина ДНР, Кременной, Сватова ЛНР, Работина, Ильченкова Запорожской области.

Ранее артиллерия ВС РФ уничтожила склад вооружения украинской бригады. Также были уничтожены минометные расчеты, самоходная артиллерийская установка "Акация" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" ВСУ.



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