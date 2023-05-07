Племянник Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший заявил, что Россия победит в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу All-in Podcast.

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США", – сказал он.

По мнению Кеннеди, данный конфликт является экзистенциальным для России. Он также заявил, что украинские и американские власти скрывают "катастрофические потери" ВСУ и отметил, что этот конфликт "самый жестокий" со времен Второй мировой войны.

Кандидат в президенты также отметил, что у США нет артиллерии на замену уничтоженной во время конфликта технике. Он заявил, что в случае своего избрания на пост президента США, добьется прекращения огня в кратчайшие сроки.

Ранее Кеннеди – младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы предотвратить конфликт с Россией. По мнению Кеннеди, все, что тому надо было сделать, это просто произнести пять слов: "Я не вступлю в НАТО".