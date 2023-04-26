Песков заявил, что ожидания от вероятного переизбрания Байдена являются делом граждан США

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался рассуждать на тему того, чего следует ожидать от политики американской стороны в случае повторного избрания действующего лидера США Джо Байдена на новый президентский срок.

Вместо этого он подчеркнул, что думать об этом следует не России, а именно гражданам Соединенных Штатов.

"Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", – заявил Песков.

Накануне Байден официально заявил, что будет участвовать в предстоящих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вместе с ним свою кандидатуру выдвинула вице-президент США Камала Харрис.

Эту новость прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что РФ будет исходить из тех действий, которые США совершат в реальной политике.

После новости об участии Байдена в президентской гонке зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выразил свое мнение. Он назвал действующего американского лидера "отчаянным дедом" и рекомендовал военным США завести бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.