Российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия ВС РФ уничтожила склад вооружения украинской бригады. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев.

"Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Рулев сообщил, что также были уничтожены минометные расчеты, самоходная артиллерийская установка "Акация" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" ВСУ.

По его словам, артиллеристы группировки наносили удары в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.

Он также заявил, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы российские военнослужащие подавили три беспилотника ВСУ ударного типа.

Ранее российский боец рассказал, как в Марьинке пять украинских военных погибли из-за огня собственной артиллерии. По его словам, артиллерия ВСУ очень часто наносит удары и пытается разрушить каждое здание и город в целом.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском. Согласно заявлению Минобороны РФ, удар был нанесен по эшелону на железнодорожной станции.

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