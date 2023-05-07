Пригожин заявил, что задачи операции ЧВК "Вагнер" в Артемовске полностью выполнены

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что задачи бойцов ЧВК в Артемовске (украинское название – Бахмут. – прим.ред.) полностью выполнены. Сообщение приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

"Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности", – заявил он.

Пригожин сообщил, что данная операция была спланирована совместно с генералом Сергеем Суровикиным еще в октябре 2022 года и ее целью была провокация президента Украины Владимира Зеленского посылать как можно больше сил для удержания города.

По словам Пригожина, после выхода из Артемовска, бойцы ЧВК "Вагнер" будут находиться в тренировочных лагерях для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений. Он подчеркнул, что в случае возникновения угрозы, ЧВК "Вагнер" незамедлительно встанет на защиту Родины.

До этого Пригожин заявил, что подразделения его ЧВК покинут Артемовск 10 мая из-за нехватки боеприпасов и больших потерь. Позиции планируется передать Вооруженным силам РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь, сообщил о готовности спецназа "Ахмат" выдвигаться в Артемовск, чтобы занять позиции ЧВК "Вагнер".

Военные эксперты оценили положение российских и украинских войск в Артемовске