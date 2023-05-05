Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артемовск 10 мая

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Подразделения ЧВК "Вагнер" вынуждены покинуть Артемовск из-за нехватки боеприпасов и больших потерь, группа передаст занимаемые позиции Вооруженным силам РФ 10 мая. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы основателя ЧВК Евгения Пригожина.

На видео предприниматель показал несколько десятков тел бойцов "Вагнера", погибших в Артемовске за один день. Он обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову с требованием предоставить группе боеприпасы.

По словам Пригожина, сейчас ЧВК получает лишь 30% необходимых боеприпасов. При стопроцентных поставках "Вагнер" теряет в пять раз меньше своих бойцов, подчеркнул предприниматель.

Ранее основатель группы заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление. По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

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