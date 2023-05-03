ВСУ перебросили боевиков в Одесскую область для провокации против Приднестровья – СМИ

Фото: AP/Libkos

Украинское командование перебросило тысячи военнослужащих в Одесскую область для осуществления провокации против Приднестровья. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

По информации издания, боевики и техника ВСУ еще с начала марта начали размещаться в ангарах для сельхозпродукции в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Только за апрель туда были переброшены до четырех тысяч человек. Раз в два-три дня они меняют места дислокации.

Источник также рассказал, что с 9 по 15 мая одна украинская группировка планирует отправиться в направлении Тирасполя, чтобы реализовать вооруженную провокацию с целью отвлечения внимания ВС РФ, а вторая – попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной в Приднестровье.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы украинской стороны готовы к контрнаступлению. По его словам, оно может начаться до 15 мая.

В свою очередь, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением. По его мнению, основной удар украинских сил придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Военные РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области