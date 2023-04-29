Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление до 15 мая

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Бойцы украинской стороны готовы к контрнаступлению, оно может начаться до 15 мая. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить", – цитирует Пригожина ТАСС.

Предприниматель добавил, что 9 мая ВСУ могут приостановить наступление, но до 15 мая оно точно начнется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он заявил, что уверен в успешности продвижения ВСУ при наступлении на полуостров. По его словам, успех украинской армии связан с поставками вооружения Западом.

Вместе с этим глава государства подчеркнул, что конфликт между Москвой и Киевом может растянуться на долгие годы.

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