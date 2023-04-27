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Украинские войска не смогут наступать из-за нехватки личного состава, оружия и ракет, бьющих на расстояние 150 километров. Об этом на своем YouTube-канале сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, о неготовности Украины к наступлению говорят разведки многих стран. По мнению Соскина, для подобной цели ВСУ необходима ударная группировка минимум в 100 тысяч человек, а также 200 танков и порядка 400 БМП, БТП, HIMARS, артиллерии и снарядов.

Ранее Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины могут потерять контроль над подконтрольной им частью Донецкой Народной Республики после разгрома в Артемовске.

До этого бывший советник Кучмы заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский находится в ужасном положении из-за проблем, связанных с тупиком на фронте и боеприпасами.