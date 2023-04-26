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Украинское командование решило переместить в подконтрольную Киеву часть Запорожской области силы из центральных регионов Украины. Об этом рассказал член главного совета местной администрации Владимир Рогов.

"Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей, хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", – передает РИА Новости его слова.

Он уточнил, что до 30 апреля на линию соприкосновения могут прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны и 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

До этого СМИ сообщали, что украинская сторона готовит 12 бригад для начала контрнаступления. По информации прессы, Киев хочет начать контрнаступление против РФ уже в мае. Численность этих бригад будет составлять около четырех тысяч бойцов в каждой, говорилось в сообщении.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он также назвал эти цели приоритетными для украинских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.