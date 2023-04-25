16:53Политика
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Воздушно-десантные войска и армейская авиация Вооруженных сил РФ пресекли попытки ВСУ перебросить свои резервы в западную часть Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он указал, что российские бойцы продолжают активно уничтожать солдат Вооруженных сил Украины на донецком направлении.
"Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы", – пояснил он.
Конашенков добавил, что артиллерия Южной группировки войск поразила украинские подразделения в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки ДНР.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении до 360 наемников и бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки. Кроме того, ВС РФ поразили семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" ВСУ.
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