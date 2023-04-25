На донецком направлении за сутки уничтожено 360 боевиков ВСУ – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы за сутки уничтожили до 360 наемников и военных Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Также они поразили семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" ВСУ.

В военном ведомстве добавили, что российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артемовск.

Ранее газета The New York Times писала, что украинская сторона готовит 12 бригад для начала контрнаступления. По данным газеты, Киев хочет начать контрнаступление против РФ уже в мае. Численность этих бригад будет составлять около четырех тысяч бойцов в каждой.

В СМИ указали, что чиновники США не думают о том, что план ВСУ резко изменит ситуацию в пользу Киева. Так, противостояние под Артемовском значительно истощило боеприпасы армии Украины, а также привело к большим потерям личного состава. Из этого следует, что исход наступления может привести к тупиковой ситуации.