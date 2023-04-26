В Киеве заявили, что ВСУ имеют право уничтожать все в Крыму и Донбассе

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Он также назвал эти цели приоритетными для Вооруженных сил Украины.

"Юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР – Прим. ред.), Донецкой (ДНР – Прим. ред.), Запорожской и Херсонской областей", – приводит РИА Новости слова Подоляка.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты позволяют ВСУ открывать огонь по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Позже в СМИ появилась информация, что Украина готовится провести операцию по вторжению в Крым с активной поддержкой НАТО. Так, по словам журналистов, власти Украины публично заявляют о том, что будут использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО для попытки захвата Крыма.