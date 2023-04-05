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Украина готовится провести операцию по вторжению в Крым с активной поддержкой НАТО. Об этом пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.

Обозреватель пишет, что власти Украины публично заявляют о том, что будут использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО для попытки захвата Крыма.

"Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны", – считает Девлин.

По мнению обозревателя, киевские власти воодушевлены тем, что Финляндия вступила в НАТО, и альянс все больше расширяется на "заднем дворе России". Девлин считает, что расширение НАТО может подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации конфликта.

Он также отмечает, что планы Зеленского по Крыму безумны и нереалистичны. По его мнению, на Украине намеренно отвергают любые призывы к миру по поручению властей США, выставляя невыполнимые требования для начала переговоров.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Вооруженным силам Украины открывать огонь по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. По его словам, в Вашингтоне считают эти субъекты РФ, как и Крым, украинской территорией.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут "захватить" Крым в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом, уточнил он, подобное может произойти и за пять месяцев.

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