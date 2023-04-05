В Совфеде назвали слова Подоляка о захвате Крыма за семь месяцев "сладким сном"

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Заявления о возможности захвата Украиной Крыма являются глупостью и сладким сном. Об этом в беседе с Москвой 24 сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Что можно сказать на такие глупости. Дело в том, что Украина может захватить Крым за одни сутки, но только в одном случае, если России не станет на земном шаре. А этого быть не может. Россия была, есть и будет", – отметил он.

Джабаров подчеркнул, что Крым навсегда останется в составе РФ.

"Поэтому, видимо, он свой какой-то сладкий сон рассказывает. Это его ни к чему не обязывает. Мы знаем этих пустобрехов, к сожалению, которые просто сами себя пытаются подбодрить", – заключил сенатор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут "захватить" Крым в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом, уточнил он, подобное может произойти и за пять месяцев.

По словам политика, после захвата полуострова Киев разрушит Крымский мост, связывающий его с основной частью России, а затем постарается искоренить там все русское. В Крыму, считает Подоляк, может быть только украинское или глобальное культурное пространство.



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