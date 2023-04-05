В офисе Зеленского заявили, что Украина вернет Крым за полгода

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут быстро захватить Крым, потратив на это не больше семи месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Радио Свободу" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало – шесть, или пять, или семь месяцев, – будем находиться в Крыму", – сказал Подоляк.

По его словам, после захвата полуострова Киев разрушит Крымский мост, связывающий его с основной частью России, а затем постарается искоренить там все русское. В Крыму, считает Подоляк, может быть только украинское или глобальное культурное пространство.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для захвата Крыма. Он объяснил, что 60 тысяч человек, которые собрали ВСУ, необходимы Киеву, чтобы удержать текущие позиции, а для захвата полуострова потребуется еще столько же людей.



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