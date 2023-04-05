Рогов заявил о завершении подготовки ВСУ к контрнаступлению в Запорожье

Фото: АР/Vadim Ghirda

Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожье. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов", – сказал Рогов.

По его словам, ВСУ могут перейти к активным действиям в любой момент, однако российская армия готова отразить атаку.

Ранее Рогов предрек Киеву провал контрнаступления. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского не тешить себя иллюзиями и начать разрабатывать план побега из страны.

До этого постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает начала украинского весеннего контрнаступления в ближайшие недели.



Контрнаступление ВСУ станет для Киева суровым испытанием – СМИ

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