США ожидают, что Киев начнет контрнаступление в ближайшие недели

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Вашингтон ожидает, что Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели", – сказала Смит в преддверии встречи глав МИД стран – участников Североатлантического альянса, которая состоится 4–5 апреля в Брюсселе.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ будет вестись по нескольким направлениям, уточнив, что его планируют начать апреле-мае. Резников также отметил, что в наступательных действиях будут задействованы в том числе недавно прибывшие немецкие танки Leopard.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Глава Минобороны Украины заявил о планах Генштаба начать контрнаступление в зоне СВО

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