Минобороны Украины раскрыло детали контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление ВСУ будет вестись по нескольким направлениям, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Национальной телерадиовещательной компании Эстонии.

"Наступление уже планируется по нескольким направлениям. <...> Думаю, в апреле-мае мы наступление увидим", – сказал министр.

По его словам, конкретные направления движения украинской армии будут зависеть от времени проведения контрнаступления, которое определит командование ВСУ, и конкретных погодных условий, поскольку весной земля на Украине очень влажная.

Резник также отметил, что в наступательных действиях будут задействованы в том числе недавно прибывшие немецкие танки Leopard.

Ранее помощник главы Чечни, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ может стать для украинской армии последним, поскольку у Киева не осталось запасов живой силы, и к тому же он испытывает проблемы с доставкой на фронт западной бронетехники.



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