Столтенберг считает, что возникшая на Украине ситуация может повториться в Восточной Азии

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НАТО считает, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

"Министры обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой", – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров НАТО, которая пройдет 4–5 апреля.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и союзники должны быть готовы к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая, который обладает потенциалом изменить мировой порядок

Отмечается, что два крупнейших стратегических и военных соперника США формируют альянс, который способен изменить миропорядок "так же глубоко, как это сделали США полвека назад".



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