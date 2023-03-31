Американский генерал предрек США поражение в случае войны с КНР

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Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в случае, если ввяжутся в войну с Китаем. Такое мнение в беседе с Newsweek озвучил комендант морской пехоты США Дэвид Бергер.

Как объяснил военнослужащий, дело в отсутствии у американской армии достаточных десантных возможностей: готовность кораблей, которые перевозят технику и солдат, упала до самого низкого показателя последних лет. В настоящее время она составляет 35% от мощностей, необходимых для развертывания трех десантных групп.

Также Бергер указал на проблемы с трехэтапной ротацией, включающей обучение, развертывание, а также возвращение и техобслуживание сил. Из-за этого может получиться так, что в случае необходимости Штаты просто не смогут перебросить силы для укрепления уже развернутых.

Ранее ведущий YouTube-канала Redacted Клейтон Моррис заявил, что США якобы начали готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно. Он напомнил, что недавно Пентагон анонсировал военный бюджет на 2024 год, который включает увеличение расходов на 40% на потенциальное нападение на Китай.



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