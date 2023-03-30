В Белом доме заявили о готовности к возможному разговору Байдена и Си Цзиньпина

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Соединенные Штаты готовы к потенциальному разговору американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла.

Он добавил, что США хотят держать открытыми каналы связи с Китаем. Помимо этого, по словам Кэмпбелла, американская администрация рассчитывает в ближайшее время понять, возможно ли возобновление конструктивного дипломатического взаимодействия с КНР.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с Си Цзиньпином в своей стране. По словам Зеленского, на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с Си Цзиньпином.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что в Вашингтоне планируют организовать новый телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ

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